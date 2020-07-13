بوتين ونظيره الجزائري يناقشان هاتفيا سوق النفط والتسوية الليبية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التنسيق في سوق النفط العالمية في سياق تنفيذ اتفاق "أوبك +".

وجاء في بيان للكرملين: "تم التأكيد على الرغبة المتبادلة لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الجزائرية في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق في سوق النفط العالمية في سياق تنفيذ اتفاق "أوبك +" والتعاون في مكافحة وباء الفيروس التاجي".

وبالإضافة إلى ذلك، هنأ رئيس الجزائر بوتين والشعب الروسي على نجاح إجراء التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا، كما جرى تبادل للآراء بشأن القضايا الليبية.

وتابع البيان أن الرئيسين أعربا عن "دعمهما لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين الليبيين وفقا لقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد في كانون الثاني/ يناير من هذا العام وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

وتم التأكيد على "ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة في ليبيا".

إلى ذلك، أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب ادروغان في اتصال هاتفي مجدداً على ضرورة سرعة إنهاء المواجهة المسلحة والعودة إلى المفاوضات في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر برلين الدولي، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وفي ذات السياق، أكد وزيرا خارجية تونس والجزائر، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل لحل سلمي في ليبيا قائم على توافق بين الليبيين وعلى التصدي للتدخلات الخارجية.