البحرين تدرج مصروفات طارئة بقيمة 470 مليون دولار ضمن ميزانية 2020

أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، أنها ستدرج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار (470 مليون دولار) ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مرسوما ملكيا أمر بإدراج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار ضمن ميزانية 2020، بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

HM King issues decree-law adding emergency expenditures to state budgethttps://t.co/8O87c4h9oA pic.twitter.com/eG4UkoOgE7 — Bahrain News Agency (@bna_en) July 13, 2020

​وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بـ 431 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات 32470.

وبلغ إجمالي الوفيات في البحرين 107، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 27828 حالة.