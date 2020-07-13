نشر صورة للملك عبد العزيز آل سعود في رحلة تاريخية

وتم التقاط الصورة عام 1951 للملك المؤسس وهو يقوم بأول رحلة تجريبية للقطار الذي يربط الرياض بمدينة الدمام.
#صورة_تاريخية |📸 #الملك_عبدالعزيز في أول رحلة تجريبية لقطار #الرياض - #الدمام— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 12, 2020
عام ١٣٧١هـ / (١٩٥١م) ويبدو الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض آنذاك #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/GfpYOO1bkG
ويظهر في الصورة الملك عبد العزيز جالسا داخل القطار، وبرفقته الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان أميرا لمنطقة الرياض آنذاك، ومحمد الذيب رئيس الحرس الملكي.
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