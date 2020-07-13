توجيه من السيسي بشأن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية.

كما وجه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.

واطلع السيسي كذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد على تفاصيل المشروع وما تم من خطوات في هذا السياق من التعرف على الخبرة والتجارب الدولية ذات الصلة والزيارات الميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.

وحضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.