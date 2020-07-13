"الانتقالي" يدعو الحكومة اليمنية إلى صرف رواتب الموظفين المتأخرة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية إلى دفع رواتب العسكريين المتأخرة، ملوحا باتخاذ إجراءات أحادية.

وقال المجلس، في بيان صادر عن "الإدارة الذاتية" خلال اجتماع استثنائي نشر تفاصيله على موقعه الإلكتروني، "تدعو الإدارة الذاتية للجنوب، الحكومة اليمنية إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك".

وأضاف "ما لم يتم ذلك فإن الإدارة الذاتية للجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص".

واتهم المجلس الانتقالي، الحكومة اليمنية بـ "التعنت والإصرار على عدم صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، والتي تجاوزت خلال العام الجاري 5 أشهر، ومتأخرات سابقة من العام قبل الماضي".

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أواخر أبريل/ نيسان الماضي الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل.

وجاءت خطوة المجلس الانتقالي على الرغم من توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/ آب من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.