الإرياني: الحوثيون ينفذون الإملاءات الإيرانية بالهجوم على السعودية

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمّر الإرياني، اليوم الإثنين، إن هجمات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية، "تنفيذ للإملاءات الإيرانية".

وعبر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن إدانة الحكومة اليمنية لهذه الهجمات، "التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع)، مؤكدة مضيها في التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام".

الارياني: الهجمات الارهابية الفاشلة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للاملاءات الايرانية - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/H2R8WD8p8h — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 13, 2020

وأضاف "أن النظام الإيراني وأداته في اليمن – في إشارة إلى الحوثيين – ماض في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة، التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، يأتي امتدادا لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين".

٢-مضي نظام ملالي ايران واداته في اليمن"مليشيا الحوثي"في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وافشال الحلول السلمية للازمة وفقا للمرجعيات الثلاث، ياتي امتداد لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 13, 2020

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وأشار الوزير اليمني، إلى أن استمرار "تقاعس" المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تجاه ما وصفها بـ"الأنشطة التخريبية لنظام ايران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن"، ستكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

٣-استمرار تقاعس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه الأنشطة التخريبية لنظام ايران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن "مليشيا الحوثي" ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب ستكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 13, 2020

وأعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراضها لـ 4 صواريخ باليستية و7 طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.