السودان يعلن عن تقارب بينه وبين إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة... واستمرار الخلافات مع مصر

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة شهدت تقاربا بين بلاده وإثيوبيا بينما استمرت الخلافات بين الأخيرة ومصر.

وقال عباس في مؤتمر صحفي: "المفاوضات بشأن سد النهضة شهدت تقاربا فيما يتعلق بتصريف المياه إلى سد الروصيرص السوداني".

وتابع عباس "سنستفيد من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات".

وزير الري السوداني: جولة التفاوض بشأن سد النهضة شهدت تقاربا فيما يتعلق بتصريف المياه إلى سد الروصيرص السوداني — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) July 13, 2020

وأضاف عباس "إعادة ملء سد النهضة مستقبلا في مواسم الجفاف هي إحدى النقاط الخلافية".

وأتم وزير الري السوداني "نعمل من جانبنا على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا. وستعقد خلال أسبوع قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة بعد تسليم تقارير الدول الثلاث".

وزير الري السوداني: إعادة ملء سد النهضة مستقبلا في مواسم الجفاف هي إحدى النقاط الخلافية — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) July 13, 2020

واختتمت اليوم الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وزير الري السوداني: نعمل من جانبنا على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) July 13, 2020

وينظر في مصر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا.

أما في إثيوبيا، فينظر إلى السد، حال تشغيله بكامل طاقته كالمحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ65 مليون إثيوبي محرومين منها.