مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في مدينة الحديدة

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" نفذت محاولة تقدم صوب مواقع للقوات المشتركة باتجاه مدينة الصالح وحي 7 يوليو (شمال شرقي مدينة الحديدة)، ومنطقة كيلو 16 (شرقي مدينة الحديدة).

وأضاف أن، المواجهات توسعت إلى شارعي صنعاء والخمسين شرقي مدينة الحديدة.

وذكر أن اللواء الأول "حراس الجمهورية" التابع للقوات المشتركة ألحق خسائر في صفوف المهاجمين من "أنصار الله".

وأشار إلى أن المواجهات العنيفة تأتي غداة إحباط القوات المشتركة هجوما لـ "أنصار الله" على مواقع شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، ومحاولتي تسلل في كيلو 16 ومدينة الصالح شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن القوات المشتركة استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة والثقيلة، أحياء 7 يوليو وشارع الخمسين في مدينة الحديدة، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في أجواء المدينة.

وقالت إن القوات المشتركة قصفت بـ 10 صواريخ كاتيوشا و8 قذائف مدفعية، ممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.