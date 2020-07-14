"في دولة عربية"... وفاة أصغر مصاب بفيروس "كورونا" في العالم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أصغر مصاب بفيروس "كورونا" في العالم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "طفلا يبلغ من العمر 12 يوما من مدينة يطا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، توفي إثر إصابته بكورونا"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في رام الله كمال الشخرة، أن "80 جهاز تنفس صناعي مخصصة لمصابي كورونا، 20 منها مشغولة، لافتا إلى أن "المسحات لأخذ العينات متوفرة ولكن لدينا نقص في مواد الفحص في المختبرات".

وأكد أن بوفاة الطفل ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 45 حالة، مشيرا إلى أن 83 مصابا بكورونا في صفوف الطواقم الطبية في مستشفيات الضفة والقدس.

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وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت عددا من الإجراءات الجديدة التي تواجه بها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تغلق الحكومة جميع المحافظات من الساعة الثامنة مساء الخميس حتى صباح يوم الأحد، وتمنع الحركة اليومية لمدة أسبوعين في عموم البلاد من 8 مساء وحتى 6 صباحا. كما منعت الحكومة أيضا إقامة الأعراس والعزاء وأي تجمعات للمواطنين، وشكلت غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء لمواجهة خطر تفشي الوباء.