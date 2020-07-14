بالفيديو...استهداف عربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة، اليوم الثلاثاء، عن استهداف إرهابي بعبوة لعربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا.

وأصدر المركز بيانا جاء فيه أن الانفجار الذي استهدف الدورية الروسية التركية المشتركة في سوريا هو عمل قام به إرهابيون يتواجدون في مدينة إدلب السورية.

وأشار البيان أنه بعد الحادثة توقفت كل الدوريات العسكرية المشتركة وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق لمعرفة تفاصيل العمل الإرهابي والمتورطين به.

وأضاف البيان: "أصيب 3 عسكريين من الجيش الروسي بجروح طفيفة وعسكري تركي على الأقل تم نقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية لتلقي العلاج".

ومن جهتها نسبت وسائل إعلام سورية الاستهداف الإرهابي للدورية الروسية، للإرهابيين المتواجدين في مدينة إدلب السورية.