حريق هائل في العاصمة السورية

أعلنت السلطات السورية نشوب حريق في باب مصلى في العاصمة دمشق، فجر اليوم الثلاثاء، أسفر عن أضرار مادية هائلة.

وقال قائد فوج إطفاء دمشق، العميد داوود عميري، إن الحريق اندلع في محيط جمعية حفظ النعمة الخيرية بباب مصلى، ضمن خزان للوقود المنزلي، بحسب وكالة "سانا".

وامتد الحريق إلى كومة من الأوراق والعلب الكرتونية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان في سماء المنطقة، مشيرا إلى مشاركة 15 سيارة إطفاء فى إخماد الحريق

وحضر إلى مكان الحادث فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع وقسم شرطة الميدان وعناصر المرور، حيث تم إخماد الحريق بشكل كامل في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.

ولفت العميد عميري إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من تحييد الحريق عن مبنى الجمعية والأبنية المجاورة رغم شدته بسبب مادة المازوت، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح واقتصار الأضرار على الماديات.