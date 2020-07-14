مسؤول في حكومة صنعاء: العملية ضد السعودية تسببت بخسائر مادية فادحة ومقتل قادة

قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان، إن العملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت العمق السعودي، خلفت خسائر مادية وبشرية.

وأضاف أن العملية الهجومية "أحدثت خسائر مادية فادحة وقتل وجرح فيها العشرات من العسكريين بما فيهم قيادات وخبراء"، وفقا لموقع "الميادين".

وأوضح الرويشان "عمليات توازن الردع الهجومي والدفاعي متواصلة بالتزامن مع التطوير المستمر للصواريخ البالستية والطيران المسير، ومدياتها إلى أبعاد جديدة ومفاجئة للعدو ومن يقف وراءه".

وشدد الرويشان على أن "الخطط الأمنية تسير على النحو الذي رسم لها، وتحقق غاياتها بمواجهة المخططات التخريبية والإجرامية لتحالف العدوان وعملائه في الداخل، والكشف المبكر عنها و إفشالها".

من جهته، أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بصنعاء، العميد عبد الله بن عامر، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية ليست عشوائية ولا تستهدف المدنيين"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف أن "هدف القوات المسلحة اليمنية وقف العدوان ورفع الحصار"، وقال "لدينا أدلة تثبت أن الطائرات الحربية السعودية هي من قصفت موقف السيارات بمطار أبها".

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.