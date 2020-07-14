السودان... ارتفاع التضخم في البلاد إلى 136%

ارتفع معدل التضخم في السودان خلال شهر يونيو/حزيران، إلى 136.36% بارتفاع 22.13% عن شهر مايو/أيار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن بيان جهاز الإحصاء المركزي عزا الارتفاع في التضخم إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خصوصا أسعار الخبز والحبوب.

وتابع بيان الإحصاء أن أسعار النقل والوقود ارتفعت أيضا، بالإضافة إلى معدات الترويج للثقافة السمعية والبصرية والحواسيب الشخصية.

ويعاني السودان، منذ انفصال الجنوب عام 2011، أزمة اقتصادية تمثلت في فقدان آبار النفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، والتي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى مطلع العام 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز، ما أدى لقيام ثورة شعبية أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، وتولي سلطات انتقالية إدارة البلاد.