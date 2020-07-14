تعليق روسي حول إمكانية فتح حساب لعائدات النفط الليبي في روسيا

أعلن القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن إمكانية فتح حساب في أحد البنوك الروسية لعائدات النفط الليبي سابق لأوانه، فمن غير المنطقي مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. قال بولتايف لوكالة "سبوتنيك":

"روسيا بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تدعو للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالمبادرة القبلية، لا يمكن القول، في رأيي، أن روسيا تدعم هذه المبادرة على وجه التحديد. وسندعم أي قرار يهدف إلى أن حل النزاع ونقله إلى قناة سلمية وإقامة هيئات مشتركة للسلطة".

وسبق أن قال نائب رئيس المجلس الأعلى لشيوخ وشيوخ القبائل الليبية السنوسي الخالق إن المجلس يعتزم فتح حساب مصرفي للتوزيع العادل للأرباح من مبيعات النفط بين جميع الليبيين، والخيار الأفضل هو بنك روسي.

بولتايف، أوضح أن روسيا دعمت مبادرة رئيس مجلس النواب في شرق البلاد عقيلة صالح، لأنها "تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، من المفترض أن المناطق الثلاث في ليبيا، فزان، برقة، وطرابلس، طرحت ممثليها وأجرت مفاوضات، وبالطبع كل هذا سبقه وقف إطلاق النار الذي لم يحدث بعد".

وشدد بولتايف على أن "روسيا تدعم هذه المبادرة. ولكن سيكون من السابق لأوانه القول بأن روسيا ستدعم فكرة القبائل للإيداع أو حيث سيتم فتح الحساب والذي سيتلقى أموالاً من بيع النفط، والتي بالمناسبة لا يتم تصديرها الآن. حتى أنه من غير المجدي مناقشة ذلك، لا معنى لمناقشة ذلك. "بيع النفط هو أهم مصدر للدخل للدولة الليبية، ويجب على الليبيين أنفسهم أن يقرروا أين يفتحون الحسابات وكيفية تصدير النفط".