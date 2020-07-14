شفاء نحو 6 آلاف عراقي من فيروس كورونا خلال 48 ساعة

سجل العراق، لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا بعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 3700 حالة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى أكثر من 50 ألف شخص في عموم البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، شفاء 3784 حالة من المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف البدر، أن العدد الكلي لحالات الشفاء في البلاد ارتفع إلى 50782 حالة حتى الآن.

وعن سر ارتفاع حالات الشفاء واستخدام أفيفافير الروسي، أكد متحدث الصحة والبيئة، في تصريح لمراسلتنا، قائلا: إن ارتفاع الحالات يرجع لمجمل الخدمات الصحة التي تقدم من قبل الكوادر الطبية في المستشفيات، وليس لإجراء واحد بحد ذاته".

وبلغ مجموع حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم وأمس الاثنين، 6058 حالة في عموم محافظات العراق، وبينها أغلبية في العاصمة بغداد.

وحسب الموقف الوبائي اليومي المعلن من وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان تلقته "سبوتنيك"، يوم أمس الإثنين، إن المختبرات المختصة سجلت 2274 حالة شفاء في البلاد.

وأكد البدر، في تصريح خاص لمراسلتنا، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تسجيل ارتفاع بحالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا، لجهود مردها بالدرجة الأولى للوزارة وملاكاتها وكوادرها ، أو كما يطلق عليهم "أبطال الجيش الأبيض".

ويبين البدر أن أكثر من 90% من الإصابات في العراق، هي إصابات بسيطة إلى متوسطة متداركا، لكن فئات المصابين الذين يتأخرون في مراجعة المؤسسات الصحية يكونون الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، واحتمالية الوفاة.