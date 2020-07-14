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    دول الخليج على رأس القائمة... لماذا يسرق "البوب" الكوري المشاهد العربي

    © AP Photo / Scott Roth
    العالم العربي
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    ارتفعت نسبة المشاهدة والمتابعة للفرق الكورية التي تنفذ أغاني "الكيبوب" أو "البوب" في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة بشكل كبير، خصوصا في المجتمعات الخليجية، ما طرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي تجعل هذا الفن جاذبا للمشاهد العربي.

    تسببت جائحة كورونا المنتشرة حول العالم، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والحجر المنزلي بإلغاء أو تأجيل أغلب الحفلات الموسيقية لنجوم "الكيبوب" الكوري، الذي شكل خسارة كبيرة لعشاق هذا الفن في المجتمع العربي.

    مجرة درب الدبانة في إسبانيا
    © CC BY 2.0 / Feans / Catoira
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    وبالرغم من إيقاف هذه الحفلات، إلا أن المشاهدات ارتفعت بنسبة ملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في فترة الحجر الصحي.

    وبحسب صحيفة "arabnews"، تم وضع قائمة بأكبر خمس مناطق جغرافية متابعة لأغاني "الكيبوب" الكوري بين عامي 2014 و2020، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والجزائر.

    ونوهت الصحفة إلى أن السعودية تعتبر السوق الأكبر لهذه الفرق، لكن مصر تعتبر الأسرع نموا من حيث الفترة الزمنية بزيادة تقدر بحوالي 33% في العامين الماضي والجاري.

    ونشرت "BTS UAE Army" على صفحتها في "أنستغرام" قائمة تظهر بيانات حول أكثر المعجبين بفرقتها، وتبين الأرقام أن الإمارات حظيت في المرتبة الأولى من حيث نسبة المتبعة لمدة أسبوع.

    وبحسب مدير صفحة متابعي فرقة "بي تي إس" الكورية الشهيرة، والتي تحمل اسم "bangtanuae"، فإن نمو شعبية فرق "الكيبوب" الكورية وتوسعها يعود إلى رغبة المعجبين بالانغماس بالثقافة الكورية أفقيا وعموديا.

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    YouTube data💜~ 13/07/2020 #BTS Stats Update : - 🇦🇪 UAE ranks #42 worldwide for Top country viewers of @BTS_twt videos - Within UAE, Dubai ranks #1 with over 8 million+ views on BTS videos - Within UAE, BTS ranks #10 on the top Music Charts & Insights -UAE’s total plays(views) on BTS videos -First picture is from last 7 days, Second is from last 28 days. -The huge peak in the chart happened during Stay Gold MV release. Stats are overall good🧐 but let’s do better for next comeback! - ‎بيانات اليوتيوب 💜~ - ١٣/٧/٢٠٢٠ إحصائيات بانقتان⁩ : ‏- الإمارات 🇦🇪 في المركز ٤٢ على مستوى العالم من الدول الإكثر مشاهدة لفيديوهات بانقتان ‏- في الإمارات، دبي في المركز الأول مع أكثر من ٨ مليون مشاهدة ‏- فيديوهات بانقتان في المركز العاشر في الدولة في فئة Music Charts ‏إجمالي عدد المشاهدات لفيديوهات بانقتان ‏- الصورة الأولى للأيام السبعة الماضية. ‏- الصورة الثانية للأيام ال٢٨ الماضية. ‏القمّة التي في الرسم البياني هو من يوم نشر الفيديو لأغنية Stay Gold ‏بشكل عام الإحصائيات جيدة و لكن يجب أن نعمل أكثر للعودة القادمة! - Admin: BLU

    Публикация от BTS UAE 🇦🇪 (@bangtanuae)

    ويقول المسؤول عن إدارة الصفحة على "أنستغرام"، رين، إن المتابعة الكبيرة للفن الكوري "لا تقتصر فقط على موسيقى البوب ​​الكورية"، لكن اعتبر أن هذه المتابعة تعود لعدد من الأسباب منها، أن هذا الفن هو "مزيج من الطعام والأزياء واللغة والتقاليد والدولة نفسها (كوريا). نحن نريد حقًا معرفة المزيد عن الثقافة الكورية".

    وبحسب الصحيفة، فإن هذه العلاقة تعززت للكثير من الأسباب منها على سبيل المثال، تم تخصيص يوم 14 فبراير/ شباط (يوم عيد الحب)، كيوم "الصداقة الإماراتية الكورية الرسمية" منذ عام 2015.

    ويعتبر مدير الصفحة أن العوامل الثقافية تلعب دورا مهما في نجاح (الموجة الكورية) في العالم العربي. ومن بين هذه العوامل هي العادات والتقاليد الاجتماعية التي يتشاركها العرب مع الكوريين، مثل الروابط العائلية الوثيقة، وقصص الحب غير العلنية، والصداقة والإيثار، وخلوها من مشاهد التعري أو الكلمات البذيئة بالمقارنة مع موسيقى البوب ​​الغربية، لذلك فإن هذا الفن الكوري متناسب تماما مع المجتمعات العربية السائدة، على حد تعبير.

    ونوه رين إلى أنه فيما يتعلق بحاجز اللغة: "لا يبدو أن معجبي البوب ​​الكوري يمانعون بذلك. هم يحبون بساطتها وألحانها الجذابة أو مشاهد الرقص المعقدة أو معالجة الأغنية لمشاكل حقيقية في المجتمع"، وأضاف "لدينا الكثير من المتطوعين الذين سيساعدونا في ترجمة كل شيء تصدره الفرقة إلى اللغة العربية".

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    الكلمات الدلالية:
    الخليج, الإمارات, مصر, السعودية, كوريا
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