محكمة تونسية تقضي بسجن مدونة نشرت نصا "مسيئا للإسلام" بعنوان "سورة كورونا"

قضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بسجن المدونة آمنة الشرقي، بتهمة نشر "نص مسيء للإسلام" ومس المقدسات الدينية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية، محسن دالي، القول إنه تم الحكم بـ6 أشهر سجنا ضد المدونة آمنة الشرقي، وذلك بتهمة المس بالمقدسات على خلفية نشرها نصا على مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم "سورة كورونا".

السجن والغرامة لفتاة تونسية نشرت نصا مسيئا للإسلام على وسائل التواصل



وشملت قائمة التهم التي أدينت بها المدوّنة آمنة الشرقي (27 عاما)



الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان كما غرمتها المحكمة 650 يورو

عن جريمة النيل من الشعائر الدينية



– أ ف ب pic.twitter.com/eu6U9xPnFk — تدري (@TadriUknow) July 14, 2020

​وشملت قائمة التهم التي أدينت بها الشرقي "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان"، كما غرمتها المحكمة ألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة "النيل من الشعائر الدينية".

وكانت المدونة قد شاركت في نشر نص ساخر بعنوان "سورة كورونا"، وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

ودعت منظمة العفو الدولية نهاية مايو/ آيار السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدوّنة ورأت في ذلك "تقويضا لحرية التعبير".