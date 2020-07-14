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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقائد الليبي خليفة حفتر والمتحدث باسم البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، مصر 6 يونيو 2020

    نائبان مصريان: تدخل مصر عسكريا في ليبيا لا يحتاج موافقة البرلمان لأنه دفاع عن البلاد

    © AFP 2020 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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    اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق النائب الحالي في البرلمان، محمد العرابي، أن قرار التدخل العسكري المصري في ليبيا لا يحتاج إلى قرار من البرلمان، لأنه يمثل حالة دفاع عن النفس، فيما أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان أحمد أباظة أن البرلمان والشعب المصري يصطفان خلف القيادة السياسية في أي قرار يخص ليبيا.

    القاهرة- سبوتنيك وقال العرابي، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على البيان الصادر فجر اليوم عن البرلمان الليبي، "عقيلة صالح ألقى كلمة في مجلس النواب المصري من قبل، دعا فيها الجيش المصري للتدخل لصالح الشعب الليبي، وفجر اليوم كرر نفس الدعوة في البيان الصادر، تأكيدا لما قاله من قبل".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح
    © AFP 2020 / HO
    مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين
    وأضاف العرابي "مصر تنظر بقلق للأوضاع في ليبيا ولكن قرار مثل التدخل العسكري يكون بإرادة مصرية وتخطيط مصري وباختيار مصري وليس فقط بدعوة من البرلمان الليبي الشرعي. الأمور تأخذ منحى آخر والقرار مصري بحت خاضع لمقتضيات الأمن القومي المصري".

    وتابع العرابي أن "قرار التدخل في ليبيا لا يحتاج إلى قرار من البرلمان المصري، فهناك بالفعل تفويض من البرلمان المصري للقيادة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، وفي حالة ليبيا نحن لا نعلن الحرب على أحد ولكننا ندافع عن أنفسنا وهو قرار في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان الحرب يحتاج قرار من البرلمان ولكن ليس حالة الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي التي تتطلب من القيادة المصرية اتخاذ القرار الذي تراه في الوقت المناسب".

    من جانبه أكد أباظة التفاف الشعب المصري والبرلمان خلف القيادة السياسية فيما يتعلق بليبيا، وقال لوكالة "سبوتنيك"، "أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وكما قال الرئيس السيسي نحن لا نذهب لاحتلال بلد ولكننا نذهب للحفاظ على الشعب الليبي ومقدراته وقراراته، دورنا مساعدة الشعب الليبي في اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالح الشعب الليبي وليس احتلالا مثلما يفعل أردوغان وأعوانه".

    وأضاف أباظة "البيان الصادر اليوم هو مكمل لحديث الرئيس السيسي، فالرئيس رهن أي تدخل في ليبيا بدعوة من الشرعية الليبية".

    وأكد أباظة أنه "فيما يتعلق بالأمن القومي المصري لا توجد مواقف معارضة ومواقف موالاة، ولكن توجد مواقف وطنية تجمع المصريين، والبرلمان خلف القيادة السياسية في أي إجراء يتعلق بالأمن القومي المصري، والشعب المصري أيضا بكل أطيافه سيكون خلف القيادة السياسية في أي إجراء يحافظ على أمن مصر".

    وأصدر البرلمان الليبي، فجر اليوم، بيانا رحب فيه بحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن احتمال تدخل مصر عسكريا في ليبيا بطلب من الشعب الليبي.

    وكان السيسي قد أعلن قبل أسابيع أن تدخل مصر عسكريا في ليبيا يجب أن يكون مدعوما بدعوة من البرلمان الليبي والقبائل الليبية، وأن سرت والجفرة تعتبران خطا أحمر.

    يأتي البيان بعد أيام قليلة من تنفيذ مصر مناورات عسكرية ضخمة على طول حدودها الغربية مع ليبيا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السيسي, ليبيا, مصر
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