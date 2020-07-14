جامعة الملك خالد توضح شروط قبول الطلاب الجدد

وضعت جامعة الملك خالد 5 شروط لقبول الطلاب الجدد، مع استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات، بالمقر الرئيسي في أبها والمقرات الأخرى.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن جامعة الملك خالد، أتاحت إمكانية الاطلاع على الدبلومات التطبيقية المطروحة من خلال رابط خاص، لأنها تستهدف تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل في البلاد.

وقال البيان: "عمليات المفاضلة تستمر بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا، التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرا".

ولفت إلى أن "الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كاف يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة".

وبحسب بيان الجامعة "سيتم قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات جامعة الملك خالد إلكترونيا اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى 28 من الشهر نفسه.

وتضمنت شروط القبول بالجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على الهوية الوطنية، وألا يكون قد تم فصله أكاديميا من الجامعة أو من أي جامعة سعودية أخرى.

ولقبول الكليات الصحية يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن 90 في المئة وأن يكون من خريجي السنة الحالية، كما يجب أن لا يمضي أكثر من 5 سنوات من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة.

وقال موقع "رواد الأعمال" السعودي، إن الجامعة أقرت احتساب النسبة المؤهلة (30 ٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50 ٪ اختبار القدرات و20 ٪؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، كما يتم احتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50 ٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50 ٪؜ اختبار القدرات).