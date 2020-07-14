أول تعليق سعودي على حكم محكمة العدل الدولية الصادر لصالح قطر

علق السفير السعودي لدى هولندا، عبد العزيز بن عبدالله أبوحميد، على قرار محكمة العدل الدولية، الذي وصفه قطريون بأنه انتصار لهم.

وعبر السفير عن احترام بلاده لقرار محكمة العدل المتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناء على اتفاقية شيكاغو لعام 1944، بحسب صحيفة عكاظ.

وأكد السفير أبوحميد أن المملكة توضح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع دفوعات دول المقاطعة الأربع بعدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في القضية المرفوعة من قطر.

وكان مجلس "الإيكاو" أقر في يونيو/حزيران من العام ‏‏‏‏2018 رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وبعد ذلك تقدمت الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية، لتصدر المحكمة حكمها المؤيد لقطر، اليوم الثلاثاء، الذي وصفه قطريون بأنه "انتصار".

وكانت الدول الأربع منعت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، على خلفية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو 2017.