"طرف خارجي"... الكشف عن أسباب حريق خط المازوت في مصر... فيديو

أعلن رئيس شركة أنابيب البترول في مصر، المهندس عماد عبد القادر، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بخط خام (شقير-مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

وقال عبد القادر في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة تلقت بلاغا بوجود كسر بخط المازوت في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام وتم اتخاذ الإجراءات وتم غلق الخط تماما".

وأوضح أن "طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران".

لا حولا ولا قوة الا بلله. pic.twitter.com/5m7MHYijd6 — Boyfriend Steak (@Mughh_) July 14, 2020

وأضاف أن "وزير البترول كلف بتشكيل لجنة لكشف الملابسات، لافتا إلى وجود إصابات بين قائدي السيارات ولكن لا يوجد حصر نهائي".

وأشار إلى أن "المؤشرات الأولية توحي بوجود طرف خارجي تسبب بضرب الخط ولكن هذا ليس مؤكدا".

وتابع "الآن يتم تبريد الحريق بعد إطفائه على أن يتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط".