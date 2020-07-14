مصر… إصابة الصحفي البارز مكرم محمد أحمد بجلطة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق في مصر، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصيب بجلطة، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

© AFP 2020 / CRIS BOURONCLE وفاة بطرس غالي عن 94 عاماً في أحد مستشفيات القاهرة "المصري اليوم" عن أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قولها إن والدها أصيب بجلطة في ذراعه، نقل على إثرها إلى مستشفى "العلمين"، مشيرة إلى أن الأسرة كانت موجودة بالساحل الشمالي عندما حدث ذلك.

وتابعت: "أصيب والدي بجلطة بذراعه اليسرى، وحالته الآن جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة".

ولفتت صحيفة "البوابة نيوز" إلى أن المجلس الأعلى للإعلام أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، متمنيا له العودة لأسرته وقرائه بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به، اليوم الثلاثاء، ونقل على أثرها لمستشفى العلمين.

وأوضح المجلس أن الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفي البارز ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة، موجها الشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة.

ويعتبر مكرم محمد أحمد قامة صحفية كبيرة ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة، وكان يتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧ وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.