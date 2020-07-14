تسجيل
19:34 GMT14 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    تونس: بعد إعلان الفخفاخ عن إجراء تحوير وزاري... هل تعزل "النهضة" من الحكم؟

    © AP Photo / Hassene Dridi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104445/48/1044454882_0:151:3078:1883_1200x675_80_0_0_79b10fd5bc311b56ad2b7784e26cdf86.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007141046002371-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%9F/

    لم يتأخر رد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ كثيرا على قرار مجلس شورى حركة "النهضة" بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتغيير الحكومة، ليعلن ساكن القصبة عن إجراء تعديل وزاري في خطوة تنذر ضرورة بإقصاء وزراء حركة "النهضة" من الحكم.

    وذكر الفخفاخ في بيان نشره مساء أمس الاثنين 13 يوليو/ تموز 2020 أنه قرر "إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة".

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    برلماني تونسي: رئيس الحكومة قد يطيح بأربعة وزراء تابعين لحركة النهضة
    واعتبر الفخفاخ في بيانه أن دعوة النهضة إلى تغيير الحكومة تمثل "إخلالا بمبدأ التضامن الحكومي وتهربا من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك، مشيرا إلى أن هذه الدعوات "تؤكد غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن".

    وقال الفخفاخ إن حركة النهضة "تعلّلت بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها"، مضيفا "بالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة".

    واعتبر الفخفاخ أن هذا الملف "استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض".

    وجاء قرار الفخفاخ على إثر لقاء جمعه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض دخول مشاورات مع أي طرف في ظل "وجود رئيس للحكومة مكتمل الصلاحيات"، واصفا تصريحات شورى النهضة بـ "الافتراء" و"تضليل الرأي العام" و"الابتزاز داخل الغرف المظلمة".

    وأكد أن الاستثناء الوحيد لإجراء مشاورات هو استقالة رئيس الحكومة أو سحب الثقة منه في البرلمان.

    اجتماع طارئ لشورى النهضة

    وفي تعليقه على تصريحات رئيسيْ الحكومة والجمهورية يقول القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إنها ستكون محل نقاش داخل مجلس شورى حركة النهضة الذي سيعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    وأضاف ديلو "لا أستطيع القول بأنني أتفهم قرار رئيس الحكومة بإجراء تحوير وزاري، ولكنني أفهمه لأنه ملاحق بملف على قيد التحقيق"، متابعا أن حركة النهضة لن تستبق الحكم على رئيس الحكومة قبل استكمال التحقيقات التي تجريها أربع هيئات؛ هيئة قضائية وهيئة إدارية وهيئتان برلمانيتان والتي ستعمل على التثبت في المعطيات المتوفرة والحكم عليها، وأكد أن "قرار النهضة كان وما يزال من الناحية المبدئية مع عدم استباق التحقيقات".

    واعتبر ديلو أن جميع الجهود يجب أن تنكب على إيجاد مخرج لهذا المأزق السياسي عوضا عن تحميل المسؤوليات وتبادل التهم والتصعيد في التصريحات، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الأزمة الصحية التي لم تنجلِ بشكل نهائي، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لم تظهر آثارها الحقيقية بعد، فضلا عن الأزمة السياسية التي ما تزال في بدايتها. وأكد على ضرورة معالجة هذه الأزمة بالشكل المناسب من خلال اختيار المصطلحات والقاموس المناسبين ومن خلال البحث عن مخارج حقيقية لتجنيب البلاد سيناريوهات خطيرة.

    وبيّن ديلو أن مسألة سحب حركة النهضة لوزرائها من الحكومة ليست مطروحة في جدول أعمال اجتماع مجلس شورى النهضة، ولكن ذلك لا يعني أنها لن تطرح خلال النقاشات والحوارات. مشيرا الى أن أغلبية نواب كتلته البرلمانية يدفعون في اتجاه "البحث عن صيغة تكون فيها حركة النهضة عاملا ايجابيا وليس سلبيا".

    وتعقيبا على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اتهم حركة النهضة بتوخي أسلوب الابتزاز داخل الغرف المظلمة، قال ديلو إن "الحركة دائما ما تعلن عن مواقفها خلال الندوات الصحفية بعد مناقشتها صلب غرف مضيئة".

    وأوضح أنه من الناحية الدستورية والتقنية، لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري والمطلق في تكليف الشخصيات التي تقوم بالمشاورات، مستدركا، "لكن ما تحدث عنه مجلس شورى حركة النهضة ليس المشاورات بصيغتها الدستورية التقنية وإنما المشاورات التي تندرج ضمن صميم عمل الأحزاب والتي تستبق فيها عملية التشكيل الرسمي والتقني والدستوري للحكومة وتكون بمثابة عمليات تحضيرية أكثر منها عمليات تتم في إطار ما بعد الانتخابات أو في إطار الشخصية الأقدر أو في إطار سحب الثقة".

    النهضة تتخبط سياسيا

    يرى الإعلامي إبراهيم الوسلاتي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية كشفت أن مجال تحرك حركة النهضة أصبح ضيقا، على اعتبار أن مسألة تمرير عريضة سحب الثقة من الحكومة الحالية داخل البرلمان يتطلب الحصول على 73 إمضاءً على الأقل وهو أمر من الممكن حصوله، متابعا "لكن من الصعب أن تتمكن الحركة من بلوغ الأغلبية المطلقة وتجميع الـ 109 صوتا الضرورية لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".

    واعتبر الوسلاتي أن النهضة أصبحت تتخبط سياسيا خاصة وأنها فقدت وحدة الصف والصوت النهضوي الذي عرفت به سابقا، بعد تفاقم حجم الخلافات التي تشق مجلس شوراها، والتي برزت جليا يوم الأحد المنقضي خلال التصويت على سحب الثقة من الحكومة، "حيث صوت 38 ضد هذا القرار، من بينهم شخصيات وازنة على غرار الوزير عبد اللطيف المكي والقيادي محمد بن سالم وأيضا عضو مجلس النواب سمير ديلو".

    كما أشار الوسلاتي إلى وجود خلاف بين وزراء النهضة أنفسهم، مؤكدا رغبة كل من وزير  الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون البقاء في الحكومة ودعم الاستقرار الحكومي، مشيرا في ذات الصدد إلى وجود نية لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الإبقاء على وزراء النهضة ممن سيلتزمون ببنود التضامن الحكومي.

    ولاحظ الوسلاتي تحوّل خطاب قيادات النهضة من التصعيد إلى التهدئة وضبط النفس، معتبرا أن الحركة تخشى سيناريو الخروج من الحكم خاصة في ظل صعود الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي على سلم نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة بعد تحصلها على نسبة 26 بالمائة متفوقة على حركة النهضة بـ 5 نقاط.

    الدستور يعلو على البرلمان

    آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا يوليو 2020
    © Sputnik . Burcu Okutan
    أول بيان حول زوار ورسومات "آيا صوفيا" الكنسية من "الشؤون الدينية التركية"
    من ناحية أخرى، اعتبر الوسلاتي أن رئيس الحكومة استبق قرار النهضة في تمرير لائحة لوم ضد حكومته وسحب الثقة منه، بعد أن أخذ الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية لإجراء تعديل وزاري يتم بمقتضاه إبعاد أعضاء الحكومة المنتمين للنهضة دون المرور عبر البرلمان. مؤكدا أن "الدستور يعلو على النظام الداخلي للبرلمان وأنه في غياب المحكمة دستورية فإن رئيس الجمهورية بصفتيه رئيس للدولة وأيضا أستاذ قانون دستوري هو الوحيد المؤهل لتأويل هذا الدستور، وهو ما يمكن رئيس الحكومة من إجراء تعديل وزاري دون المرور إلى البرلمان".

    وأكد المتحدث أن رئيس الحكومة يحظى بدعم قوي من المنظمات الكبرى وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أن حركة النهضة تدفع بائتلاف الكرامة للتطاول والتهجم على الاتحاد لتشويه سمعته، وهو ما يدفعه إلى التمسك بالاستقرار الحكومي.

    ويذكر أن مجلس شورى حركة النهضة قد قرر يوم الإثنين تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتعديل التشكيل الحكومي الحالي على خلفية ما يلاحق رئيس الحكومة من "شبهة في تضارب المصالح".

     وأكد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن هذا القرار جاء بعد لقاء وتشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما نفاه هذا الأخير.

    انظر أيضا:

    تحويل أشهر ساحة قتال في التاريخ إلى دار أوبرا... صور وفيديو
    العلماء يكتشفون استراتيجية أسماك القرش في اصطياد الحوت الأحدب العملاق ... صور
    دراسة: كوب من "المشروب الأحمر" يعادل ساعة من التمارين الرياضية
    برلماني تونسي: رئيس الحكومة قد يطيح بأربعة وزراء تابعين لحركة النهضة
    محكمة تونسية تقضي بسجن مدونة نشرت نصا "مسيئا للإسلام" بعنوان "سورة كورونا"
    متخفيا على مرأى من الجميع... العلماء يكتشفون أكبر هيكل في الكون... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مؤتمر يالطا بحضور قادة قوات الحلفاء: التقى رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأمريكي روزفلت والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، شبه جزيرة القرم، 1945
    كواليس الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة الأمم المتحدة (1941-1945)
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك