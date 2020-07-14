إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد إتمام خطة "الضم" 

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات لتنفيذ خطة "الضم" على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، اليوم، بأن كوخافي قد أكد أن بلاده تمر بفترة يمكنها أن تشكل تحديات للاستقرار الإقليمي، وبأن بلاده مستعدة لأي سيناريوهات.

وأوضح الجنرال كوخافي بأن أي تصعيد في الجبهة الوسطى، داخل الضفة الغربية، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد على جبهات أخرى، وبأن إسرائيل مستعدة لاحتمال اندلاع عملية عسكرية تتجاوز حدود الضفة الغربية.

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.