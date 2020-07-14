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    جائزة سبتيموس الليبية تعود لتتويج المبدعين

    بعد غيابها عامين... جائزة "سبتيموس" الليبية تعود لتتويج المبدعين... صور

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    عادت جائزة طرابلس "سبتيموس" المختصة بتتويج وتكريم الفن والثقافة والإعلام الليبي مجددا، بعد غيابها عامين عن المشهد الليبي، حيث أعلن رئيس الجائزة رسمياً انطلاق التحضيرات والتجهيزات للبدء في النسخة الثامنة للجائزة لتتويج المبدعين الإعلاميين والفنانين والأدباء الليبيين.

    بنغازي – سبوتنيك. وحول تسمية الجائزة باسم "سبتيموس" ودلالة هذه التسمية، قال رئيس جائزة طرابلس "سبتيموس"، سليمان قشوط، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هذا الاسم هو دلالة ثقافية ليبية، سبتيموس سفيروس أول أمبراطور روماني من أصول شمال أفريقية وهو بحد ذاته تاريخ عريق يستحق أن تتم الإشادة به بتسمية جائزة باسمه إلى جانب ذلك فتسمية سبتيموس تسمية بعيدة عن القبلية والجهوية وهو شخصية تاريخية تهم كل الليبيين دون استثناء."
    وأكد قشوط أن "جائزة سبتيموس قد انطلقت أولى دوراتها عام 2012 وتوقفت عند عام 2018 لأسباب عديدة ومجتمعة ولا تخفى على أحد منا والآن ما يهمنا ليس التفكير في التوقف بل ما يهمنا الاستمرارية وتحقيق ذات النجاح الذي كان في السابق".

    جائزة سبتيموس الليبية تعود لتتويج المبدعين
    © Sputnik . NADER AL-SHARIF
    جائزة "سبتيموس" الليبية تعود لتتويج المبدعين

    وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بالنظر إلى الأوضاع الراهنة التي تعانيها ليبيا من الحرب ونتائجها، وهل سيقام حفل توزيع جوائز سبتيموس في ليبيا، قال إنه "تمنى ذلك فالحدث ليبي شكلا ومضمونا ولكن أحيانا الظروف تجبرك على غير ما تتمنى. وفي العموم الحديث عن مكان التنظيم مازال مبكرا خاصة وإن حفل توزيع الجوائز سيكون في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فمن هنا وحتى ذلك الوقت نأمل أن يكون الحدث في ليبيا".
    وأوضح قشوط أن "جائزة سبتيموس محفل سنوي معتمد من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني واتحاد المنتجين الليبيين وهي متخصصة وتتويج المبدعين الليبيين في مجالات الإعلام المسموع والتلفزيون والدراما والغناء"، موضحا أن "كيفية اختيار الفائزين تخضع إلى العديد من المعايير المهنية المتعارف عليها وتلك المعايير الأخرى المتعلقة بنبذ خطاب العنف والكراهية والمسؤولية الاجتماعية".

    جائزة سبتيموس الليبية تعود لتتويج المبدعين
    © Sputnik . NADER AL-SHARIF
    جائزة "سبتيموس" الليبية تعود لتتويج المبدعين

    وتابع "تم الإعلان عن الحدث في الأيام القليلة الماضية وهذا يعتبر إيذاناً بالبدء فعليا بالتجهيز للطبعة الثامنة من جائزة سبتيموس، وعموما فإن الانطلاقة الرسمية ستكون في غرة سبتمبر / كانون الأول لعام 2020 لهذا العام، حيث سيعلن عن فتح باب قبول المشاركات ضمن المسابقة الرسمية للحدث".
    وعرفت عن ليبيا منذ عقود مضت دعمها للإنتاج الفني العربي المشترك، وحول موقعها الآن من هذا الدور أجاب رئيس جائزة سبتيموس أن "ليبيا حاليا في مرحلة بناء دولة وهذه المرحلة ساهمت في بعد ليبيا عن الدور الذي تتحدث عنه، ونأمل استئناف هذا الدور الريادي والبارز في القريب العاجل"، مشيراً إلى أن "جائزة سبتيموس محفل ليبي خالص نجومه ورواده ومتوجوه المبدعين الليبيين فقط".

    جائزة سبتيموس الليبية تعود لتتويج المبدعين
    © Sputnik . NADER AL-SHARIF
    جائزة "سبتيموس" الليبية تعود لتتويج المبدعين

    يشار إلى أن رئيس جائزة طرابلس سبتيموس، سليمان قشوط، قد أعلن عن عودة الجائزة مجددا عبر الصفحة الرسمية فيسبوك الخاصة بالجائزة، مؤكداً على قرب فتح باب قبول المشاركات ضمن المسابقة الرسمية للحدث في طبعته الثامنة عن فئات تقديم البرامج المسموعة و المتلفزة والغناء والدراما.
    وانطلقت جائزة سبتيموس في أول نسخة لها عام 2012 وتحظى باعتماد من وزارة الثقافة والمجتمع المدني التابعة لحكومة الوفاق الليبية واتحاد المنتجين الليبيين وتعتبر هذه الجائزة من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية الليبية الوحيدة المختص بمنح جوائز في مجالات الإذاعة والتلفزيون والذي من خلاله يتم تكريم عدد من رواد الفن والإعلام في ليبيا.

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