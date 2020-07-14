تأجيل احتفالات ذكرى الجلوس على العرش في المغرب إلى أجل غير مسمى

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تأجيل احتفالات ذكرى الجلوس على العرش في المغرب إلى أجل غير مسمى