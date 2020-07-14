السعودية… متحف مائي يضم 7000 كائن بحري.. بالصور 

يبرز في مدينة جدة السعودية أكبر متحف مائي على كورنيش البحر الأحمر، يحتضن أكثر من 7000 كائن بحري مستمد من 200 صنف، من عجائب المخلوقات البحرية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الكائنات البحرية موزعة على 155 حوضا، بما فيها أنواع الأسماك في محاكاة للبيئة البحرية، من خلال المعالم الطبيعية والمؤثرات الصوتية التي تجعل الزائر يعيش رحلة الغوص في أعماق البحر.

وذكرت أن المتحف المائي السعودي يمتاز بوجود مجموعة من الأسماك النادرة خصوصا أسماك البحر الأحمر، الذي يشتهر بطبيعته المرجانية وشعابه المميزة، وبأن المتحف يتربع على مساحة 5000 متر مربع، تضم مجموعة مرافق وصالات تعكس جمال البيئة المائية وعرض الأفلام والمجسمات، ويعكس مدخل المتحف عناصر للبيئة المائية في قاع البحر، إلى جانب قاعة تعرض لوحة من أشجار المنجروف التي تنمو على شواطئ البحر الأحمر.

ويضم الطابق الأول لهذه القاعة صالات تعرض فيها مجموعة من الأفلام الترفيهية والتعليمية، التي تطل على حوض أسماك القرش، وتحتوي القاعة المرجانية على منطقة ترفيهية للأطفال، تضم أجهزة عرض تعرض أفلاما تثقيفية عن مختلف أنواع الأسماك.

وتم تزويد المتحف بأحواض تتسع لنحو 7 ملايين لتر ماء، جرى تصميمها وفقا لأعلى المعايير الهندسية المتمازجة مع الشعب المرجانية والنباتات البحرية، ويزيد المكانة روعة وجود صالات التزلج على الجليد، وأحدث الألعاب الإلكترونية والفيديو، وركن مخصص للمطاعم التي تقدم ألذ المأكولات من مختلف المطابخ العربية والعالمية، وأشهى المأكولات البحرية.