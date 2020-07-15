إسرائيل: تحركات عسكرية ودعوات لعدم الخروج من المنازل ليلا على الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل أمس الثلاثاء، عن استنفار إسرائيلي غير مسبوق على الحدود مع لبنان، وذلك بعد دعوات عسكرية إسرائيلية للمواطنين إلى البقاء في منازلهم في المنطقة الحدودية الشمالية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات العسكرية في المنطقة الشمالية أعلنت حالة الطوارئ العامة ليلا في مستعمرة "زرعيت" المواجهة لبلدة مروحين اللبنانية الواقعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت من سكان المستوطنات الحدودية البقاء داخل المنازل وإغلاق الأبواب وإشعال مصابيح المنازل الخارجية.

وفي السياق نفسه، أعلن سكان المناطق الجنوبية في لبنان عن تحركات غريبة في الجانب الإسرائيلي وإطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وحذر قائد المنطقة الوسطى في ​الجيش الأمريكي،​ الجنرال كينيث ماكينزي، حزب الله من أي عمل عسكري ضد إسرائيل، لأن ذلك سيكون خطأ كبيرا ولن تكون نهايته جيدة للبنان والحزب ومناصريه.