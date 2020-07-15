الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمرة الثانية

أجّلت الإمارات إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ من القاعدة الفضائية في اليابان للمرة الثانية على التوالي.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في بيان: "بعد اجتماعات مكثفة، تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل من تاريخ 17 يوليو/تموز 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو/تموز الجاري وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال 24 ساعة".

تأجيل إطلاق «#مسبار_الأمل» مرة ثانية والإعلان عن الموعد الجديد خلال 24 ساعة#العرب_إلى_المريخ #مشروع_الإمارات_لاستكشاف_المريخ pic.twitter.com/Tj4ioPIGfQ — فـ ر سـ ا ن الإمارات (@Forsan_UAE) July 15, 2020

وينطلق مسبار الأمل في أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ويستغرق المسبار 7 أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليقوم بالدوران حول كوكب المريخ لسنة مريخية كاملة تبلغ 687 يوما.

في وقت سابق، كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن 7 أهداف استراتيجية ملهمة خلال مهمة "مسبار الأمل" تدور حول المعرفة البشرية والقدرات الإماراتية والتعاون الدولي بجانب البيانات التي سيجمعها والنتائج العلمية التي سيحققها بما يعزز المعرفة في مجال علوم الفضاء لخدمة الإنسانية.