اتحاد الكرة المصري يكشف عن "عائق" أمام تكريم محمد صلاح

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية "المؤقتة" لإدارة اتحاد الكرة، في مصر، عن عائق يقف أمام تكريم اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح الجنايني خلال مشاركته في برنامج على قناة "أون تايم سبورتس" الرياضية المصرية، الجدل المثار حول عدم اختياره لمحمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل في تاريخ مصر، وقال: "اخترت اللاعبين السابقين، صلاح من أعظم لاعبي مصر ولم يحقق أي لاعب آخر ما حققه"، بحسب موقع "يلا كورة".

وقال: "أنا كنت نمت، مش من الطبيعي حد عاقل لا يختار صلاح ضمن أعظم اللاعبين في تاريخ مصر".

وأضاف: "أتواصل دائما مع صلاح وعلاقتي به ممتازة، إنه تاج على رأس كل المصريين، اشتكى لي من مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لكني قلت إن أزمة عدم التصويت له في حفل الأفضل كان خطأ إداري غير مقصود".

وتابع: "تواصلت مع صلاح واتفقت معه على تكريمه بعدما أصبح أول مصري يفوز بالدوري الإنجليزي، لكن هناك عائق يتمثل في أنه بعد عودته إلى إنجلترا سيخضع لعزل لمدة 14 يوما، ننتظر حسم موعد تكريمه".

وكان الجنايني قد اختار أفضل 11 لاعبًا في تاريخ مصر، وشهدت الاختيارات حضور محمود الخطيب، وغياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي، وكذلك غياب اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وهو ما أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري.