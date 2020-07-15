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    حزب الله في لبنان

    أمريكا تكشف رد فعلها في حال فكر "حزب الله" في عملية عسكرية ضد إسرائيل

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    كشف قائد المنطقة الوسطى في ​الجيش الأمريكي​ الجنرال كينيث ماكينزي، رد فعل أمريكا في حال فكّر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل.

    جنود الجيش الأمريكي
    © REUTERS / Ints Kalnins
    واشنطن تعلن نقل أنظمة دفاعية إلى العراق
    وقال ماكينزي، خلال إيجاز صحفي عبر ​الهاتف​، إنه "في حال فكّر حزب الله بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل سيكون بذلك قد ارتكب خطأ كبيرا ولن تكون نهاية هذا الأمر جيدة"، لافتا إلى أن "الحزب يشكل مشكلة في نظرنا".

    وفي الموضوع العراقي، أوضح ماكينزي "أنه متفائل بشأن واقع وجودنا في العراق، فرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يريد فرض السيادة العراقية ونحن نتفق معه تماما ونؤمن أنه يمكننا المساهمة في ذلك وأعتقد أنه يسعى إلى كسر سيطرة الميليشيات، ولديه أيضا واقع سياسي عليه التعامل معه وهو يدرك صعوبة هذا الموضوع وعلينا أن نتحلى بالصبر بينما يمضي هو قدما"، لافتاً: "إننا نشرنا أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة الخضراء في العراق ولا نود مناقشة التفاصيل التكتيكية حول الموضوع".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, إيران, حزب الله, أمريكا
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