مصر تعلن غرة ذي الحجة موعد صلاة عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أول أيام شهر ذي الحجة، وموعد صلاة عيد الأضحى.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إنه طبقا للبيان الإعلامي الصادر أن رؤية هلال ذي الحجة يوم الاثنين القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلكيا سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويوم الأربعاء هو بداية شهر ذو الحجة.

وتابع القاضي أن أول أيام عيد الاضحى، يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز، لافتا إلى أن أول صلاة عيد الأضحى، ستكون في مدينة طابا الساعه 5:25 دقيقة صباحًا بسبب وجود فروق التوقيتات بين المدن وبعضها.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن صلاة عيد الأضحى فى العريش الساعة توافق الساعة 5:26 دقيقة، لافتا إلى تنوع وتعدد مواعيد الصلاة، ففي محافظة القاهرة 5:38 دقيقة، بينما الجيزة 5:39 دقيقة.

وأوضح القاضي أن صلاة عيد الفجر فى المدن المصرية مثل السلوم الساعة تكون السادسة صباحا، ومطروح 5:52.