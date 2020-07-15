انتحار نزيل في سجن كويتي... والتحقيقات تكشف مفاجأة

أنهى نزيل في أحد السجون الكويتية حياته شنقا، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا واسعا لمعرفة سبب إقدامه على الانتحار.

وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، فتحت وزارة الداخلية تحقيقا موسعا في انتحار نزيل داخل السجن المركزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتحر كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 50 عاما، وصدر بحقه حكم بالسجن لنحو 25 سنة في 3 أحكام قضائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، إن "التحقيق سيركز على أسباب وكيفية انتحار النزيل".

وتابعت المصادر: "المعلومات الأولية تشير إلى أن المنتحر أنهى حياته بعد أن شنق نفسه بقطعة قماش داخل زنزانته".

وأشارت إلى أن "المنتحر يعاني من بعض الاضطرابات النفسية"، وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها مفاجأة بأن النزيل ذاته حاول الانتحار ثلاث مرات من قبل، وفشل، لكنه هذه المرة تمكن بالفعل من إنهاء حياته.