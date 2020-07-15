هولندا تدعو السلطات البحرينية لإلغاء أحكام بإعدام مواطنين أدينا بتهمة قتل شرطي

دعت أمستردام السلطات البحرينية إلى إلغاء أحكام قضائية صدرت بإعدام محمد رمضان وحسين موسى اللذين أدينا بقتل شرطي قبل نحو ست سنوات.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت الخارجية الهولندية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "نحن نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي للمنامة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى".

وأضافت: "كما ندعو السلطات البحرينية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، والعمل على إلغاء قانون حكم الإعدام".

كانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت، في الثالث عشر من تموز/يوليو الجاري، أحكاما قضائية بإعدام رمضان وموسى.

ويذكر أن السلطات البحرينية قد ألقت القبض على حسين علي موسى، وهو موظف في أحد الفنادق، في 21 فبراير/شباط 2014، وعلى محمد رمضان عيسى علي حسين، في 20 مارس/آذار 2014، في مطار البحرين الدولي حيث يعمل كعنصر أمن، للاشتباه في قتل شرطي بانفجار قنبلة في قرية دير الواقعة شمال شرق العاصمة البحرينية المنامة، في 2014.

وقد حكمت المحكمة الجنائية على المتهمين بالإعدام بتهمة قتل شرطيّ في نفس العام.