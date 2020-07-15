الدفاع التركية تنشر فيديو يوثق لحظة تدمير مواقع حزب العمال شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من "حزب العمال" الكردستاني بغارة تركية شمالي العراق.

ونشرت الدفاع التركية، مقطع فيديو لمقاتلة تركية وهي تقصف هدفا، تمركز فيه عناصر حزب العمال، ما أدى إلى مقتل ثلاثة، بحسب الوزارة.

#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gcnrS4ciMT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2020

يشار إلى أن تركيا أعلنت، يوم 16 يونيو/ حزيران، إطلاق عملية "مخلب النمر" العسكرية شمالي العراق.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.