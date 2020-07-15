السودان... اعتقال منتحل لصفة ضابط جيش منذ 8 سنوات ارتكب جرائم متعددة

أعلنت الجهات العسكرية في السودان، اليوم الأربعاء، اعتقال "أخطر منتحل لصفة ضابط في القوات المسلحة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكر الوكالة أن استخبارات الدعم السريع ألقت القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب في القوات المسلحة السودانية، و كان يعمل بارتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري في مدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.

ونقلت عن مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع ، العميد الركن جمال جمعه آدم، قوله إن "المتهم (ي ح أ) انتحل صفة ضابط برتبة نقيب منذ ثمانية أعوام حيث استخرج بطاقة عسكرية في العام 2012 وقام بتجديدها في العام 2018 ويتردد بصورة راتبه على القصر الجمهوري وديوان الحكم الاتحادي.

وأكد جمعة أنه ضبطت بحوزة المذكور إضافه لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية وعدد (11) طلقة 9 ملم، وأشار أن المتهم من خلال استجوابه أقر بارتكابه عددا من الجرائم مستغلا بطاقته العسكرية وعلاقته ببعض الضباط والنافذين في الدولة.

وأشار إلى أن المتهم أقر بعمله في تهريب الذهب وتجارة الدولار وتهريب وتجارة الذخيرة بالإضافة الى استخراج تصاريح المرور ورخص القيادة والأرقام الوطنية والجوازات وتراخيص المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكد الناطق باسم قوات الدعم السريع، أن المتهم أعترف بالاحتيال على الفتيات بممارسة الدعارة معهن والقيام بتصويرهن لغرض الابتزاز.