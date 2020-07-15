تقييد مواطن عراقي بسرير زوجته المتوفية بكورونا تثير غضبا... فيديو

أثارت حادثة قيام أفراد من الشرطة العراقية بتقييد مواطن بسرير زوجته المتوفية بكورونا، غضبا واسعا، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت داخل أحد مستشفيات محافظة كركوك، والتي رواها النائب ريبوار طه، إن "المدرس على ملاك مديرية تربية محافظة كركوك (محمد كريم فقي) توفيت زوجته جراء إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى كركوك العام وتم تقييده من قبل الشرطة بسرير زوجته المتوفية بعد مشادة كلامية".

وتابع طه، أن "هذا التصرف المشين والسيئ بحق مدرس وفي مثل هذه الحالة رغم معاناته بفقدان زوجته، فضلا عن تسريب الصور إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام أثار حفيظة الشارع الكركوكي ولا يمكن السكوت عنه".

منظر بشع صحة كركوك تقوم بربط شخص بالسرير الذي توفت عليه زوجته لمدة 6 ساعات بسبب تكسيرة لجهاز طبي

يعني عاقبو بس مو هيج اكو شي اسمه حرمة مخلين الجثة ٦ ساعات شنو من بشر دمرتو نفسيته بهيج شي عدمتو لأنسانية بهذا التصرف pic.twitter.com/RYJUf9JMd6 — joory (@joory59727323) July 14, 2020

وتابع، "إننا نطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا التصرف غير الاخلاقي".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.