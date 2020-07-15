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    وزير النقل السوري المهندس علي حمود

    وزير النقل السوري: عودة حركة القطارات ستوفر الوقود وتخفض تكلفة نقل الحبوب

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    قال وزير النقل السوري، علي حمود، إن عودة حركة القطارات من المرافئ والمحافظات السورية وربطها مع العاصمة دمشق سيكون لها مردود كبير في تأمين احتياجات المواطنين وسرعة وصولها.

    دمشق - سبوتنيك. كما أشار حمود إلى أن عودة حركة القطارات ستساهم في نقل احتياجات المواطنين بكميات كبيرة، وتخفيض في أجور وتكاليف النقل وخاصةً في نقل الحبوب والوقود وغيرها من المواد والبضائع.

    كلام الوزير حمود جاء في بيان لوزارة النقل السورية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، أعلن فيه انجاز  70 بالمئة من مشروع صيانة وتأهيل الخط الحديدي حمص - دمشق والعمل مستمر لإيصال القطار إلى دمشق.

    مطار حلب الدولي يعود للعمل
    © Sputnik . nour molhem
    وزير النقل السوري يعلن خطة تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة

    وأضاف الوزير حمود أن "العمل بدأ في الثالث من هذا الشهر من قبل كوادر وفنيي مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وشركة إنشاء الخطوط الحديدية بأعمال تمديد السلالم، ونزع الخطوط المتضررة، وإعادة تأهيل القسم السفلي، وردم الحفر، واستبدال بلاطة الجسور السككية، وعمليات إكمال فرش حصويات، وتسوية الخط الحديدي بطول 45 كيلومترا من أصل الخط 207 كيلومترات".

    كما تطرق وزير النقل السوري، في سياق البيان، إلى "أضرار إرهابية كبيرة تعرضت لها سكة الحديد من سرقة وتخريب وتدمير لمسافات طويلة منها 40 كم منزوعة السكك كاملةً في مواقع الضمير وجيرود والبحارية والتركمانية".

    وأضاف المسؤول السوري "تم التعامل مع 26 نفقاً خلفتها المجموعات الإرهابية خلال حفرها للخنادق والأنفاق على جانبي السكة ومحطات القطارات على مدى 9 سنوات من الحرب".

    وزير النقل السوري وفي لقاء سابق مع وكالة سبوتنيك أعلن ترحيب بلاده بالتعاون مع الشركات الروسية المتخصصة لتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا، وعلى مستوى إقامة استثمارات مشتركة.

    خطوط السكك الحديدية السورية
    © Sputnik .
    خطوط السكك الحديدية السورية

    ولفت الوزير السوري إلى أن الحرب على سوريا تركت بصماتها السلبية على قطاع النقل السككي كباقي القطاعات في الدولة السورية.

    وتبلغ طول شبكة السكك الحديدية في سوريا 2450 كيلومترا، تعرض 1800 كيلومتر منها للتخريب بفعل الحرب المتواصلة منذ مارس/آذار 2011، والتي يقوم خلالها الجيش العربي السوري بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

    خطوط السكك الحديدية السورية
    © Sputnik .
    خطوط السكك الحديدية السورية

    وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.

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    الكلمات الدلالية:
    القطارات, السكك الحديدية, علي حمود, وزير النقل السوري, سوريا
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