محلل سياسي: السعودية ألغت ترخيص "بي إن" لغضبها من قرار محكمة العدل الدولية

قال أستاذ العلوم السياسية علي الهيل، إن قرار الحكومة السعودية بإلغاء ترخيص "بي إن سبورتس" ينم عما وصفه بـ"التصرفات الصبيانة".

وأشار الهيل في حديث لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن هذا القرار يمكن قراءته في سياق "الغضب السعودي" من قرار محكمة العدل الدولية، التي طعنت في شكوى دول المقاطعة الخاصة بمنظمة الطيران المدني، لافتا إلى أن "ما فعلته الرياض يعد خسارة كبرى لجمهور كرة القدم السعودي، وبالتالي عليه الآن التعاطي مع حكومته للعدول عن هذا القرار".

وتابع الهيل:

الجمهور الكروي السعودي سيسعى إلى طرق ملتوية لمشاهدة رياضته المفضلة، كما فعلها من قبل، وهذا الملف مطروح على مستوى دولي الآن من قبل دولة قطر، للحفاظ على حقوقها المالية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن قرار الرياض لن يكون له أي تأثيرات اقتصادية على قطر.

كانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قد قالت إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات (بي.إن سبورتس) وأوضحت الهيئة في بيان أنها فرضت غرامة على (بي.إن سبورتس) بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".

وتم إيقاف بث (بي.إن سبورتس) في السعودية بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب دعم الدوحة المزعوم للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال (بي.إن سبورتس) لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016".