رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن بعض التصرفات السلبية تهدف إلى تشويه قطاع الصحة في الجزائر بترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت ذلك الإذاعة الجزائري ة على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول جراد: "هناك قلة من الأشخاص المتطرفين، لهم أغراض سياسية يعملون على زرع الفتنة"، مضيفا: "تلك الأقلية من المواطنين، ومع الأسف خاصة من الشباب ، يعتقدون أنه ليس هناك جائحة وآخرون يستغلون هذه الجائحة لأغراض أخرى".

وعلق جراد على وضع المستشفيات الجزائرية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لشخص توفي في سريره داخل إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء هذا الشخص على الأرض وتصويره من أجل تشويه واقع المستشفيات الجزائرية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري: "هناك من يرفعون لافتات ويلتقطون صورا ثم يغادرون وهذا ليس باحتجاج"، مضيفا: "قد يكون الاحتجاج مقبولا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتم استعمالها لأغراض سياسية ولنشر الفتنة في المجتمع الجزائري".

وتابع: "هذا غير مقبول، ونحن نؤمن بأن المواطن عندما يطرح مشاكل ويحتج، يجب أن يكون ذلك على أسس واقعية وصحيحة وليس لأغراض سياسية".

الوزير الأول @dz_pm_djerad: " بعض الأطراف تسعى إلى تشويه واقع المستشفيات في الجزائر لأغراض سياسوية "https://t.co/TZCDmxYlLs pic.twitter.com/Kt5ovTfWC1 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) July 15, 2020

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر 196 ألف حالة بينما تجاوز عدد الوفيات ألفي حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد.