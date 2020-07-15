إقليم كردستان العراق يصادق على عدد من الأنظمة الخاصة بقانون الإصلاح

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

ونقل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، تفاصيل الاجتماع، حيث استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، النظام الداخلي لصندوق التقاعد لموظفي الإقليم في إطار الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح، وعلى ضوء ذلك صادق مجلس الوزراء وبالإجماع على النظام الداخلي الخاص بصندوق التقاعد الذي يهدف وبشكل أساسي لضمان حقوق متقاعدي إقليم كردستان في المجالات الوظيفية كافة، خاصة وأن إيرادات الصندوق تخصص لصرف المستحقات المالية للمتقاعدين، على أن يكون للصندوق مجلس إدارة مؤلفاً من ممثلي الوزارات المعنية.

كما قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، خلال الاجتماع النظام الخاص بتحديد شروط التعيين في وظيفة مدير عام فما فوق، في إطار تطبيق قانون الإصلاح، بموجب هذا النظام يلزم مراعاة وجود شروط الشهادة والخبرة والتخصص لمن يشغلون هذه الدرجات الوظيفية العليا، والذين لهم دور بارز في القيادة الإدارية لتمشية واجبات الوزارات ونشاطاتها، باعتبارهم المحترفون والتكنوقراط. الشروط العامة مهنيين وأكفاء وذلك إضافة الى توافر شروط التعيين في الدرجات الوظيفية العامة، وبعد التباحث وتبادل الآراء تمت المصادقة على النظام بالإجماع.

وبعد ذلك، عرضت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد القانون الجديد لبيع وإيجار أموال وأملاك الدولة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

مجلس وزراء إقليم كوردستان يصادق على عدد من الأنظمة الخاصة بتنفيذ قانون الإصلاحhttps://t.co/fabZGS8jPr pic.twitter.com/8rcFVmWDcU — Kurdistan Regional Government (@Kurdistan) July 15, 2020

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، صدق مجلس الوزراء على المقترح المشترك المقدم من وزارتي البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية والمتعلق بالشروع باعادة العمل بتطبيق (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية) رقم (1) لسنة 2008 والقاضي بتعويض الفلاحين المستوفين للشروط في القانون المذكور ولم يتم تسيير معاملاتهم، ليتم تعويضهم بعد التدقيق في ملفاتهم والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية.

وبالمقترح المصدق عليه، يتم حل مشكلة بعض من المواطنين الذين مُنحوا أراضي في السنوات الماضية بطريقة (الكارت) ولم يتم تمليكها لهم في دوائر التسجيل العقاري (الطابو) إلى الآن، كما سيمنح هذا التصديق فرصة للمواطنين لتسجيل الوحدات السكنية التي اشتروها في المجمعات السكنية الاستثمارية بأسمائهم، وعلى هذا الأساس تم توجيه وزارات البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والعدل بالإسراع في تسيير المعاملات القانونية لهؤلاء المواطنين.