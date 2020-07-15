"أنصار الله": ارتفاع حصيلة ضحايا غارة للتحالف على الجوف إلى 25

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة جوية اتهمت التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى 25 قتيلا.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، نقلاً عن مصادر، إن "أكثر من 25 قتيلاً حصيلة أولية لاستهداف طيران العدوان. حفل زفاف للنساء والأطفال في منزل مبخوت مرزوق مرعي بمنطقة المساعفة في مديرية الحزم".

وذكرت أن "مستشفى مأرب استقبل أكثر من 16 جثة مقطعة الأوصال لنساء وأطفال إضافة إلى جرحى، في حين وصلت 8 جثث وعدد من الجرحى إلى مستشفى الحزم".

كانت الجماعة قد اتهمت، بوقت سابق من اليوم، طيران التحالف العربي بشن غارة على منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 7 آخرين هم 5 أطفال وامرأتان، وتدمير 3 منازل.

ويكثف التحالف الذي تقوده السعودية غاراته على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله في مناطق متفرقة من اليمن، دعما للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في استعادة المواقع من قبضة الجماعة.