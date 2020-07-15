القوات العراقية تقتل إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا شمالي بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد عناصر "داعش"، الذي كان يرتدي حزاما ناسفا، وذلك في عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان الوزارة "بجهد استخباري وبعملية نوعية استباقية، قام أبطال لواء المشاة التاسع والخمسون وبإشراف قائد الفرقة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً ويتجول في أحد بساتين الطارمية (شمالي بغداد) للقيام بتفجير نفسه أمام القوات الأمنية، بنصب كمين محكم مشترك مع الحشد العشائري واستخبارات اللواء وقتل الإرهابي في منطقة البو غبين / بساتين الوزري / الطارمية ضمن قاطع المسؤولية.

كما نفذت القوات العراقية في محافظة ديالى عملية بحث وتفتيش لتطهير المنازل المتروكة والبساتين والبزول في قرى بني زيد والمناطق المجاورة لها نتج عن هذه العملية تدمير اثنين من أوكار "داعش" الإرهابي وتفجير عبوتين ناسفتين والاستيلاء على عدد من قنابل الهاون مختلفة الاحجام".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.