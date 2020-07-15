انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

أعلن مراسل "سبوتنيك" عن سماع دوي انفجار في كافة أنحاء مدينة الحسكة السورية، مضيفا أن المعلومات الأولية تفيد بوقعه ضمن مستودع للذخيرة والأسلحة عائد لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مبنى (المحلج المنشاري) بحي المشيرفة على الأطراف الشرقية للمدينة.

وأضاف المراسل أن مازالت تسمع أصوات انفجارات متتالية ضمن الموقع، مشيرا إلى أن سلحي تنظيم "قسد" قاموا بإغلاق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار بما في ذلك أحياء الناصرة والبيطرة والمشيرفة.

ووفقا له، فإن سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع التفجير.

يتبع...