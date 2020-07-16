الصحة المصرية تنصح المواطنين بتناول البطيخ لزيادة المناعة

قدمت وزارة الصحة المصرية نصيحة إلى المواطنين بشأن تناول فاكهة البطيخ خلال فصل الصيف من أجل زيادة مناعة الجسم.

وقالت الصحة المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، "إن البطيخ يحتوي على فيتامين (سي وأ)، المعززين لمناعة الجسم في مواجهة الأمراض المعدية".

ويحتاج الجسم خلال الفترة الحالية لزيادة المناعة بشكل كبير من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يحتوي البطيخ على الماء بنسبة عالية جدا هي 90%، ويعمل على ترطيب الجسم، خاصة في موسم الصيف، كما يساهم في خفض الكوليسترول، وتعزيز فرص فقدان الوزن بشكل كبير.

كانت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة، نزولا من 929 إصابة و73 وفاة يوم الثلاثاء.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه مصر إصابات دون حاجز الألف.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالات وفاة".