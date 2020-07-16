شيما عادل تتهم مدربا في الدوري المصري بالتعدي عليها

اتهمت الممثلة المصرية شيما عادل مدربا عاما في أحد الأندية الرياضية بالاعتداء عليها، وسجلت بذلك بلاغا في الشرطة.

وحررت شيما بلاغًا في قسم شرطة العجوزة، اتهمت فيه مدربا عاما في أحد أندية الدوري المصري، بالاعتداء عليها بالضرب وسبها وقذفها وسرقة متعلقاتها، وإنكاره زواجه منها، بحسب موقع "اليوم السابع".

وجاء في البلاغ أن اللاعب السابق ومدرب أحد أندية الدوري المصري، "سرق متعلقاتها الشخصية من أوراق ومبالغ مالية من المنزل التي تقيم فيه، وتعدى عليها لفظيًا، وطالبت باتخاذ اللازم معه قانونًا".

ونقل الموقع عن المحامي عبد الرحمن العناني، قوله إن "التعرض بالسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التلفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003".

ولفت إلى أن "هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه".

وتابع: "هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب على الإنترنت، أبرزها الـ"سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.