حريق يلتهم خيام المتظاهرين جنوبي العراق... فيديو وصور

شب حريق، صباح اليوم الخميس، في عدد من خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، جنوبي العراق.

وهرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، دون معرفة أسباب اندلاعه، إلا أن الشرطة المسؤولة عن حماية ساحة التظاهر تقول إنه تماس كهربائي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف، وأكد حماية المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وملاحقة الجماعات التي اختطفت عدداً من المتظاهرين.

حريق في عدد من خيم ساحة الحبوبي قبل قليل pic.twitter.com/R63JU6CyWh — علي المياحي (@0_0Karbalaei) July 16, 2020

وشهدت ساحات التظاهر في العراق إعادة نصب خيام الاعتصام، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وإجراء انتخابات مبكرة.