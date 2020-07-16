حريق يلتهم خيام المتظاهرين جنوبي العراق... فيديو وصور

وهرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، دون معرفة أسباب اندلاعه، إلا أن الشرطة المسؤولة عن حماية ساحة التظاهر تقول إنه تماس كهربائي.
شاهد | اندلاع حريق في 15 خيمة للمتظاهرين في ساحة الحبوبي بمحافظة #ذي_قار جنوبي #العراق.#وكالة_يقين #العراق pic.twitter.com/MV9TEnsFjg— وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) July 16, 2020
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف، وأكد حماية المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وملاحقة الجماعات التي اختطفت عدداً من المتظاهرين.
حريق في عدد من خيم ساحة الحبوبي قبل قليل pic.twitter.com/R63JU6CyWh— علي المياحي (@0_0Karbalaei) July 16, 2020
وشهدت ساحات التظاهر في العراق إعادة نصب خيام الاعتصام، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وإجراء انتخابات مبكرة.
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