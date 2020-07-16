الإعلان عن موعد إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الخميس، أنه تقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق مهمة "مسبار الأمل" إلى المريخ، في الفترة ما بين 20 و22 تموز/يوليو 2020 الجاري، اعتمادًا على تحسن الأجواء.
وأكدت الجهتان، بحسب ما نقل الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات، أنه "سيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه".
وأوضحتا أن تأجيل موعد الإطلاق يأتي نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية، خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل".
وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أعلنتا، أمس، تأجيل موعد إطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، المقرر يوم الجمعة، إلى موعد يتم تحديده لاحقا؛ وذلك بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مركز الإطلاق.
وتقرر تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ، من تاريخ 17 تموز/يوليو 2020، إلى موعد جديد في شهر تموز/يوليو الجاري.
واتخذت الوكالة والمركز، أمس الأول، قرارا بإرجاء إطلاق الصاروخ للأسباب المذكورة، وتم تحديد فجر الجمعة المقبل موعدا جديدا للإطلاق.
ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.
وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.
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