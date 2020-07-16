رسالة بالعربية إلى سفيرة إسرائيل في القاهرة

وصلت السفيرة الإسرائيلية الجديدة إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لتبدأ مهام عملها الدبلوماسية.

وبعثت رئاسة الحكومة الإسرائيلية برسالة إلى السفيرة الإسرائيلية الجديدة أميرة أورون لدى مصر.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" بارك فيها للسفيرة أميرة أورون، وصولها إلى القاهرة أمس لتولي مهامها الدبلوماسية.

ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة, السيدة أميرة أورون, التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية. السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية ال-١٤ في #مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الاولى في هذا المنصب.



بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية. pic.twitter.com/GX4dJFrBaH — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 16, 2020

​وجاء في تغريدة جندلمان بالعربية: "ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة، السيدة أميرة أورون، التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية".

وتابع: "السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية ال١٤ في مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الأولى في هذا المنصب."

وأضاف: "بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية".

وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.