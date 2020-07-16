أبوظبي تعلن بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح محتمل لمواجهة كوورنا

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كوفيد-19.

وبحسب مكتب أبو ظبي الإعلامي، على "تويتر": "تجارب المرحلة الثالثة هي تعاون بين شركة "c42 healthcare" التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، ومجموعة سينوفارم الدوائية الصينية تحت إشراف دائرة الصحة في أبو ظبي ووزارة الصحة".

ولفتت دائرة الصحة في أبو ظبي في بيان لها إلى أنه "تم اختيار دولة الإمارات كوجهة مفضلة لإجراء التجارب لاحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة، مما يتيح القيام بأبحاث متكاملة ومتينة على أصول عرقية متنوعة ويسهم في تعزيز جدوى اللقاح على نطاق عالمي".

بدأت في العاصمة الإماراتية #أبوظبي أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كوفيد-19 غير النشط. pic.twitter.com/V6TZ3IuDWh — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 16, 2020

​وأضافت بأن شركة "c42 healthcare" تتمتع "بقدرات تقنية على تحليل البيانات القادمة بسرعة فائقة".

وتابعت بأنه مرحلة التجارب السريربة الثالثة تأتي "عقب نجاح المرحلتين الأولى والثانية في الصين والتي أثمرت عن توليد أجسام مضادة لدى 100% من المتطوعين بعد أخذ جرعتين من اللقاح خلال 28 يوما".

وأكدت الدائرة أن المرحلة الثالثة "ستكون مفتوحة للمتطوعين بين أعمار 18 و60 عاما ممن يعيشون في مدينتي أبو ظبي والعين للمشاركة في التجارب".

ولفتت إلى أن التجارب ستستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.